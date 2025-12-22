СВР сообщила о намерении украинских чиновников сбежать за границу
Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Об этом 22 декабря сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР).
«Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены всё чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство», — говорится в сообщении ведомства.
В СВР отмечают, что особенно ярко эта тенденция проявляется среди украинских дипломатов в западных странах. Свыше 90% работающих за рубежом сотрудников дипкорпуса твердо намерены не возвращаться на родину после завершения командировки.
По данным разведки, они осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса на условиях президента Украины Владимира Зеленского, а также о неоднозначных настроениях среди западных спонсоров Киева, особенно на фоне намерения президента США сократить поддержку.
Накануне украинское издание Insider сообщило, что в очередях на границе Польши и Украины скопились сотни автомобилей и автобусов, время ожидания для проезда через контрольно-пропускные пункты (КПП) достигает 20 часов. Уточняется, что наиболее сложная ситуация на данный момент наблюдается на КПП «Краковец» и «Шегини».
