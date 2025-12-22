Россия передала Украине 45 граждан, которые подлежали выдворению из РФ. Об этом 22 декабря сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы.

«Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться», — сказала она «РИА Новости».

Передача состоялась 16 декабря на территории Белоруссии. В тот же день в рамках гуманитарной акции было организовано воссоединение 22 семей, а также возвращение в Россию 15 граждан РФ, находившихся на территории Украины.

Омбудсмен подчеркнула, что все переданные украинцы изъявили желание вернуться на родину. Акция проведена при координации с белорусской стороной и уполномоченным по правам человека на Украине.

Москалькова 18 ноября обратилась к Киеву с просьбой принять обратно спасенных российскими военнослужащими из зоны боевых действий украинцев, которые хотят на родину. Граждане Украины, как отметила она, на тот момент проживали в Курске.

Позднее, 11 декабря, Москалькова указала на нежелание украинской стороны принимать своих спасенных армией РФ сограждан. Она назвала такие действия Киева непонятными.

