СК сообщил о гибели пострадавшего при взрыве машины в Москве генерал-лейтенанта
В результате взрыва на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом 22 декабря сообщили в Следственном комитете РФ.
«По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ»). В СК уточнили, что основной версией произошедшего рассматривается причастность украинских спецслужб.
Утром очевидцы сообщили «Известиям», что во дворе жилого дома в районе Зябликово в Москве произошел хлопок, после чего загорелось одно транспортное средство. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
