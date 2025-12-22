Дело по двум статьям возбудили после убийства начальника управления Генштаба РФ
Уголовное дело по двум статьям возбуждено по факту убийства в результате взрыва автомобиля в Москве начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений <...> убийство, совершенное общеопасным способом, незаконный оборот взрывчатых веществ», — говорится в Telegram-канале.
Среди версий следствия — возможная причастность украинских спецслужб к организации преступления.
Утром очевидцы сообщили «Известиям», что во дворе жилого дома в районе Зябликово в Москве произошел хлопок, после чего загорелся один автомобиль. По предварительной информации, пострадал один человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
