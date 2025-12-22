Реклама
Титов сообщил о помощи Индии с дефицитом трудовых ресурсов в РФ

Титов: 40 тыс. трудовых мигрантов из Индии могут приехать в РФ в 2025 году
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Сотрудничество с Индией могло бы решить проблему недостатка трудовых мигрантов в России. Об этом 22 декабря сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Индия могла бы помочь России с дефицитом трудовых ресурсов. Тот же Дубай был построен в основном индийскими рабочими, архитекторами, девелоперами», — приводит его слова «РИА Новости».

Титов отметил растущий интерес к мигрантам из Индии: если в 2022 году им выдали 8 тыс. разрешений, в 2023-м — 14 тыс., то в 2024 году — уже 36 тыс. На 2025 год для визовых стран выделена квота почти на 235 тыс. человек, из которых около 72 тыс. зарезервированы для Индии.

По словам спецпредставителя, ожидается, что фактическое число составит не менее 40 тыс. Приход таких специалистов важен для российской экономики, а для самой Индии трудовая миграция является мощным источником валютных поступлений — $129 млрд переводов за 2024 год.

Нанимаются ерундой: аутстаффинг стал главной теневой схемой легализации мигрантов
Ею могли пользоваться структуры ПИКа и «Яндекса», а корреспондент «Известий» лично договорился о фиктивном «трудоустройстве»

Президент России Владимир Путин 10 октября заявил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане. Российский лидер отметил, что проблем в сфере миграции много, и граждане РФ сами указывают на это. Кроме того, он подчеркнул, что мигранты должны соблюдать закон и правила России.

