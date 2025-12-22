Реклама
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Психолог назвала главные причины нерешительности
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»
Сюжет:

В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ

Фото: «РИА Новости»/Евгений Биятов
Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) начали использовать новое специальное устройство «Веревка», чтобы сбивать украинские дроны. Кадры его применения на харьковском направлении предоставило 22 декабря Минобороны России.

На видео беспилотник наших войск нависает над вражеским коптером и спускает «Веревку», после чего дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) цепляется за нее лопастями и падает на землю.

Пункты управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в Харьковской области обнаружили операторы разведдронов войск беспилотных систем группировки «Север». Координаты сразу передали расчетам БПЛА, которые успешно поразили цель с личным составом противника. Второй дрон уничтожил позицию с автоматическим гранатометом, прикрывавшим пункт управления.

«Кроме того, при помощи специального устройства сброса «Веревка» был нейтрализован квадрокоптер противника, который пытался провести разведку наших позиций», — уточнило ведомство.

Если в начале СВО для противодействия дронам ВСУ создавались ситуативные тараны одного беспилотника другим, то сейчас в Армии России формируется уже целая система «малой противовоздушной обороны (ПВО)». В нее входят как скоростные дроны-истребители, подрывающие вражеские цели, так и многоразовые сеткометы различных модификаций.

Дальнее воздействие: разработана новая система защиты регионов от БПЛА
В нее интегрированы средства обнаружения, сопровождения и противодействия беспилотникам

Накануне стало известно, что операторы войск беспилотных систем (БпС) группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ над Гуляйполем в Запорожской области. За сутки в воздушном пространстве населенного пункта было ликвидировано более 10 тяжелых дронов украинских боевиков типа «Баба-яга».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

