В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) начали использовать новое специальное устройство «Веревка», чтобы сбивать украинские дроны. Кадры его применения на харьковском направлении предоставило 22 декабря Минобороны России.
На видео беспилотник наших войск нависает над вражеским коптером и спускает «Веревку», после чего дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) цепляется за нее лопастями и падает на землю.
Пункты управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в Харьковской области обнаружили операторы разведдронов войск беспилотных систем группировки «Север». Координаты сразу передали расчетам БПЛА, которые успешно поразили цель с личным составом противника. Второй дрон уничтожил позицию с автоматическим гранатометом, прикрывавшим пункт управления.
«Кроме того, при помощи специального устройства сброса «Веревка» был нейтрализован квадрокоптер противника, который пытался провести разведку наших позиций», — уточнило ведомство.
Если в начале СВО для противодействия дронам ВСУ создавались ситуативные тараны одного беспилотника другим, то сейчас в Армии России формируется уже целая система «малой противовоздушной обороны (ПВО)». В нее входят как скоростные дроны-истребители, подрывающие вражеские цели, так и многоразовые сеткометы различных модификаций.
Накануне стало известно, что операторы войск беспилотных систем (БпС) группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ над Гуляйполем в Запорожской области. За сутки в воздушном пространстве населенного пункта было ликвидировано более 10 тяжелых дронов украинских боевиков типа «Баба-яга».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ