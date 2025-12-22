Реклама
«Единая Россия» передала участникам СВО квадроциклы и беспилотники

Фото: пресс-служба «Единой России»
«Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали спецтехнику, включая квадроциклы и беспилотники, участникам специальной военной операции (СВО) в Ростовской области. Об этом 22 декабря сообщили на сайте партии.

Торжественная передача состоялась в Ростовской области при участии секретаря генсовета партии Владимира Якушева. Он выразил надежду на то, что переданная техника поможет на передовой.

«От «Единой России» нам передали уже два квадроцикла. Второй мы получили буквально три дня назад — с его помощью удалось эвакуировать тяжелораненого бойца. Благодаря тому что эвакуацию провели быстро, человек остался жив», — рассказал военнослужащий с позывным Кэп.

Переданная техника, включая квадрокоптеры, дополнительные батареи и наземные станции, была заказана военными для использования на красноармейском и покровском направлениях. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, помощь предоставляется строго по заявкам от бойцов, что повышает ее эффективность.

Военнослужащий с позывным Мэймун подчеркнул, что беспилотники, включая разведывательные аппараты и ударные «Ланцеты», выполняют ключевые задачи по обнаружению и поражению противника. Он также добавил, что партия обеспечивает связь с производителями для оперативного устранения недостатков в технике.

«Это сейчас одни из самых главных наших «глаз», за что мы выражаем огромную благодарность «Единой России», — подчеркнул боец.

Директор фонда Сергей Павленко заявил о продолжении поддержки бойцов в наступающем году.

«Важно, чтобы наши герои были максимально обеспечены всем необходимым. Пусть эта предновогодняя помощь станет предвестником нашей общей победы, принесет мир в каждый дом», — сказал он.

Новый социальный контракт для участников СВО с 1 января 2026 года: сумма, условия и как получить
Демобилизованные участники СВО могут получить до 350 тыс. рублей на развитие бизнеса

Ранее, 8 декабря, «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций (СВО и КТО)» передали российским бойцам ружья для борьбы с дронами. По словам Якушева, груз был собран по запросам самих военнослужащих и включает в себя гладкоствольные ружья и специальные патроны.

