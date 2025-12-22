Россия стала лидером в ядерных технологиях АЭС нового поколения

Современные инженерные решения и уникальные российские технологии задают тон всей мировой ядерной энергетике — от грандиозных ядерных ловушек до интегрированных турбинных островов. Системы атомных электростанций (АЭС), востребованные от Египта до Венгрии, обеспечивают безопасность РФ на десятилетия вперед, рассказал 22 декабря корреспондент «Известий» в День энергетика.

Ленинградская АЭС (ЛАЭС) зажигает каждую вторую лампочку Санкт-Петербурга и области, дает энергию в Карелию, таким образом безопасность здесь — ключевой приоритет. Масштабы можно понять, оказавшись на так называемых турбинных и ядерных островах строящихся реакторов ЛАЭС, отметил корреспондент Максим Облендер. В этом году было залито 200 тыс. куб. м бетона и проложено 30 тыс. т арматуры.

«В этом году мы поднялись достаточно высоко, здание реактора сейчас на отметке +9 м от нуля. Было забетонировано перекрытие кольцевого коридора системы преднапряжения защитной оболочки», — рассказал заместитель директора по капитальному строительству ЛАЭС-2 Евгений Милушкин.

Уникальная отечественная разработка — ядерная ловушка, которая заступит на постоянное «дежурство» и, если понадобится, примет в себя расплав, остудит его и законсервирует. Российские ловушки активно используют при строительстве АЭС за рубежом.

«Росатом» способен предоставить весь вид услуг для стран-новичков, начиная с подготовки законодательства и заканчивая не только проектированием самой АЭС, но и предоставлением ядерного топлива на весь период эксплуатации, переработкой облученного топлива, подготовкой специалистов», — отметил эксперт в области геоэнергетики, редактор интернет-портала Борис Марцинкевич.

Российские энергетики строят в Египте, Турции, Венгрии, Бангладеш, Китае, Индии, идут переговоры с Вьетнамом и Эфиопией. Таким образом, наша страна — лидер по количеству энергоблоков, сооружаемых за рубежом.

Обновление реакторов по России — еще одна важная задача, стоящая перед энергетиками. Активно продвигается стройка восьмого блока в Нововоронеже, которую закончат в 2037 году. Учитывая, что профессия энергетиков сильна династиями, на объектах, которые строил еще дед, легко продолжают работать внуки, а сама стройка обеспечивает до тысячи новых рабочих мест, включая приток кадров в безопасные города-спутники.

Доля атомной энергии сегодня от всей вырабатываемой по стране — 20%. Профессиональный праздник специалисты традиционно встречают на работе, чтобы в городах, пока они трудятся, исправно горели гирлянды на новогодних елках.

Президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником ранее, 22 декабря, заявил, что благодаря работе специалистов и ветеранов энергетической отрасли России в стране была создана эффективная энергетическая система, которая стала надежной базой для развития регионов и отечественной экономики.

