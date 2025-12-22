Реклама
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Морозов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Роспотребнадзор направил официальный запрос в редакцию «Известий» после публикации о выявлении метилового спирта в стеклоомывающих жидкостях. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту публикации СМИ о выявлении метанола в части образцов стеклоомывающих жидкостей с начала декабря 2025 года Роспотребнадзор направил в редакцию официальное письмо с требованием предоставить всю имеющуюся информацию для принятия соответствующих мер», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Известия» сообщили, что эксперты специализированной лаборатории обнаружили метанол в трех из семи образцов стеклоомывателей, купленных в Москве и Подмосковье. Речь шла о продуктах под брендами Arctic Formula, Gleid Clean Effect и «Горизонт».

Чисто ослепительно: в РФ по-прежнему продается опасная «незамерзайка»
«Известия» обнаружили стеклоомыватели с метанолом на маркетплейсах и в магазинах

20 декабря пансионат «Долгожитель», принадлежащий ООО «Патронаж», приостановил работу из-за случаев острого кишечного заболевания. Уточняется, что на момент рассмотрения дела зарегистрировано 54 пострадавших пациента, из них 45 человек госпитализированы.

«Известия» сообщили, что в период с 18 по 19 декабря в учреждении были выявлены случаи острого кишечного заболевания. Отмечалось, что руководство пансионата долгое время не обращалось к медикам, и постояльцев пытались вылечить самостоятельно. Позднее стало известно, что в пансионате в Видном от кишечной инфекции умерли три человека. Следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора посетили место происшествия.

Следственный комитет РФ 20 декабря сообщил, что более 40 человек были госпитализированы в состоянии разной степени тяжести после отравления. Отмечалось, что следователи и криминалисты провели осмотр пансионата, изъяли необходимую документацию, а также взяли образцы продуктов и посуды.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

