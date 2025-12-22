Стало известно об уничтожении спецгруппы иностранного легиона ГУР МО Украины
Вооруженные силы России уничтожили спецгруппу иностранного легиона Главного управления разведки минобороны Украины, в состав которой в том числе входили иностранные наемники. Об этом 22 декабря сообщили в российских силовых структурах.
«На одном из участков фронта ВС РФ ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МОУ. Среди уничтоженных — наемники из США и украинцы: Джонс Тай Вингейт, Закер Брайан Лионел, Балук Тарас Ярославович, Самсонов Максим Григорьевич», — рассказали в российских силовых структурах ТАСС.
Там отметили, что украинское командование продолжает задействовать подразделения элитного спецназа в качестве штурмовых групп. При этом в таких формированиях всё чаще фиксируется присутствие иностранных наемников.
В российских силовых структурах 22 декабря сообщили о попытках Вооруженных сил Украины дистанционного минирования маршрутов захода в поселок Вильча Харьковской области. Отмечалось, что такие действия создают дополнительные трудности для передвижения и грозят серьезными последствиями.
