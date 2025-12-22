Politico заявила о невозможности мира на Украине без гарантий США
Американские гарантии безопасности являются единственным реальным путем к установлению мира для Украины, однако ключевая роль в урегулировании принадлежит России. Об этом 22 декабря заявила газета Politico.
«Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины. Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы без логистической поддержки США», — говорится в материале.
Издание отмечает, что, несмотря на усилия европейских стран, реальная сила находится в руках России. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, готов отказаться от вступления в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности от США.
По данным издания, Вашингтон вряд ли согласится на обязательства, которые могут потребовать его прямого вмешательства в конфликт, учитывая осторожную позицию США с 2014 года. Кроме того, прочность любых гарантий будет зависеть от того, как их воспримет президент России Владимир Путин.
Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 20 декабря рассказал журналистам о конструктивном проведении переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Уиткофф 21 декабря также сообщил, что встреча в Майами прошла конструктивно и продуктивно. Кроме того, он добавил, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшую разработку мирного плана, состоящего из 20 пунктов, и развитие экономики.
