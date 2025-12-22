В Финляндии предрекли сложности Макрону из-за слов о диалоге с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в затруднительной ситуации после своего заявления о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением 22 декабря поделился член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Коалиция желающих снова примет Макрона после этого?» — написал Мема в социальной сети X (бывш. Twitter), комментируя предложение французского лидера возобновить общение с Москвой.
Он также назвал ситуацию интересным развитием событий.
Макрон 19 декабря заявил, что представителям ЕС и Украины необходимо поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул важность для европейцев не доверять данный диалог исключительно посредникам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря сообщил, что Путин выразил готовность провести диалог с французским лидером.
