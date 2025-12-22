Подросток из Москвы поджег релейный шкаф на ж/д по указанию украинских спецслужб
Несовершеннолетний житель Москвы арестован по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге в Подмосковье. Об этом 22 декабря сообщили в Следственном комитете России.
«Студент колледжа получил через мессенджер предложение от представителей украинских спецслужб совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. Согласившись на данное предложение, молодой человек <...> совершил поджог релейного шкафа, обеспечивающего работу железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Личность и местонахождение жителя столицы были установлены сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области и управления на транспорте МВД России по ЦФО. Ему предъявлено обвинение, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Уточняется, подросток снял свои действия на камеру мобильного телефона для отчета куратору, но обещанного вознаграждения не получил.
В центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 18 декабря сообщили, что сотрудники правоохранительных органов в сентябре-октябре текущего года задержали 19 человек, обслуживавших используемые спецслужбами Украины каналы связи. Граждане России задержаны в ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге, республиках Адыгея и Дагестан, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях.
