Два причала и два судна повреждены после атаки дронов ВСУ на Кубани
Два причала и два судна получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснодарском крае. Об этом 22 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.
«На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент идет активное тушение пожаров», — заявили в оперштабе.
Инцидент произошел в поселке Волна Темрюкского района. Все находившиеся на борту судов были эвакуированы, пострадавших среди членов экипажа и берегового персонала нет. Оценка масштабов ущерба и восстановительных работ будет проведена после полного завершения тушения.
Минобороны РФ 21 декабря сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за 3,5 часа 35 БПЛА над территорией России. Уточнялось, что беспилотники были самолетного типа.
