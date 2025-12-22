На парковке в Орехово-Борисово произошел взрыв автомобиля
На юге Москвы в районе Орехово-Борисово произошел взрыв автомобиля на парковке, пострадал один человек. Об этом 22 декабря сообщил источник «Известий».
ЧП произошло по улице Ясеневой у дома 12. Отмечается, что находившийся в транспортном средстве мужчина оказался заблокированным. Его контузило. На месте работают экстренные службы, причина инцидента устанавливается.
По факту происшествия, главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по столице возбудило уголовное дело.
До этого, 8 декабря, возгорание автомобиля произошло на улице Сущевский Вал в Москве. Движение на месте происшествия было затруднено. После тушения машины оно было возобновлено в обычном порядка, о пострадавших не сообщалось.
