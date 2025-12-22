Жители Китая назвали связи с Россией самыми важными среди соседних стран
Граждане Китая сочли самыми важными среди двусторонних связей, которые КНР поддерживает с соседними государствами, — отношения с Россией. Данные ежегодного опроса общественного мнения 21 декабря привела газета Global Times (GT).
Согласно публикации, данную точку зрения поддерживают около 60% опрошенных. РФ находится в лидерах рейтинга уже 17 лет подряд. Второе место занимает Япония, после располагаются страны Юго-Восточной Азии.
Что касается важности глобальных международных отношений, который Китай имеет не только с соседями, но и с другими странами, в опросе также лидирует Россия. Отношения с Москвой наиболее важны для Пекина по мнению 47% респондентов.
Высказываясь об отношениях Китая с США и ЕС, их важность подчеркнули 54 и 32% опрошенных соответственно.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» заявил, что отношения России и Китая являются существенным фактором стабильности в мире. Он уточнил, что Россия находится на первом месте среди европейских стран по товарообороту с КНР, подчеркнув значимость такого показателя для укрепление двустороннего сотрудничества.
