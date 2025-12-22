В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры
В Одессе получил повреждения объект критической инфраструктуры, в результате чего произошло отключение света. Об этом 22 декабря сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
«Поврежден объект критической инфраструктуры города. Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов», — указал он в своем Telegram-канале.
Украинское издание «Зеркало недели» ранее в понедельник сообщило, что после взрывов в Одесской области фиксируются отключения электроэнергии.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря признал, что в Одесской области имеются проблемы с противовоздушной обороной (ПВО). Он уточнил, что их причины обсуждаются с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.
Издание «Страна.ua» 10 декабря сообщило о том, что в районе Одессы произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. О пострадавших и разрушениях информации не приводилось.
