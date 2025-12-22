Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

В Госдуме напомнили о законном способе срубить живую елку к Новому году

«РИА Новости»: срубить елку к Новому году можно, заключив договор с лесничеством
0
EN
Фото: ТАСС/Василий Федосенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россияне могут легально срубить живую елку к новогодним праздникам и избежать штрафов, если заключат соответствующий договор с лесничеством. Об этом 22 декабря рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что за незаконную вырубку живой елки или ее самовольное выкапывание предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. При использовании автомоторной техники эта сумма может увеличиться до 500 тыс. рублей.

«Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, приехать на участок и выбрать дерево из тех, на которые укажет лесничий», — приводит слова Колунова «РИА Новости».

Депутат отметил, что информацию о возможности найти свое дерево к Новому году в конкретном регионе, а также контакты ближайшего лесничества можно посмотреть на сайте Рослесхоза каждого субъекта РФ, перечень которых размещен на портале ведомства.

Ели заметны: новогодние деревья в русском стиле стали самым главным трендом сезона
В качестве украшений — конфеты и гирлянды из баранок

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал 18 декабря «Известиям», как уберечь новогоднюю елку, если в доме есть питомец. Самый безопасный вариант — ограничить доступ животного в комнату, где установлено дерево. Также нужно продумать надежный крепеж к потолку или стене, для этого можно использовать леску. Тяжелая подставка дополнительно удержит ствол.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025