В Госдуме напомнили о законном способе срубить живую елку к Новому году

Россияне могут легально срубить живую елку к новогодним праздникам и избежать штрафов, если заключат соответствующий договор с лесничеством. Об этом 22 декабря рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что за незаконную вырубку живой елки или ее самовольное выкапывание предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. При использовании автомоторной техники эта сумма может увеличиться до 500 тыс. рублей.

«Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, приехать на участок и выбрать дерево из тех, на которые укажет лесничий», — приводит слова Колунова «РИА Новости».

Депутат отметил, что информацию о возможности найти свое дерево к Новому году в конкретном регионе, а также контакты ближайшего лесничества можно посмотреть на сайте Рослесхоза каждого субъекта РФ, перечень которых размещен на портале ведомства.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал 18 декабря «Известиям», как уберечь новогоднюю елку, если в доме есть питомец. Самый безопасный вариант — ограничить доступ животного в комнату, где установлено дерево. Также нужно продумать надежный крепеж к потолку или стене, для этого можно использовать леску. Тяжелая подставка дополнительно удержит ствол.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ