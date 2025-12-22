Трое детей и двое взрослых пострадали при пожаре в доме на Ямале
Пятеро человек, среди которых трое детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Тарко-Сале на Ямале. Об этом 22 декабря сообщает главное управление МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Жильцы дома самостоятельно эвакуировались. <…> По предварительной информации, пострадали пять человек, из них три ребенка», — указано в Telegram-канале ведомства.
ЧП произошло в 05:48 (03:48 мск) на улице Авиаторов, 9. Пожарные по прибытии обнаружили, что в подъезде наблюдается открытое горение. Ликвидация пожара продолжается.
До этого, 20 декабря, в Москве на Первомайской улице загорелась квартира на 15-м этаже многоэтажного дома. Жители самостоятельно покинули здание. «Известия» публиковали кадры, на которых видно, как интенсивный огонь распространился на несколько комнат. О пострадавших не сообщалось.
