В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Около 525 тыс. жителей Камбоджи покинули свои дома из-за конфликта на границе с Таиландом. Об этом 22 декабря сообщила газета Khmer Times со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.
«Число мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы, <...> выросло до 525 231 человека», — говорится в публикации.
Уточняется, что в результате совершенных 7 декабря актов агрессий погибли 19 мирных жителей и 79 человек пострадали. Кроме того, из-за ударов были повреждены две вышки сотовой связи, 103 частных дома, пять школ, три отеля и 11 государственных офисных зданий.
Военные Камбоджи 8 декабря открыли огонь по тайской базе Анупонг. В ответ армия Таиланда призвала жителей приграничных районов эвакуироваться в убежища из-за угрозы эскалации конфликта. На следующий день боевые действия между Таиландом и Камбоджей развернулись вдоль всей совместной границы, затронув пять регионов и сотни граждан с обеих сторон.
Президент США Дональд Трамп сообщил 12 декабря, что Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня и соблюдение мирного соглашения, заключенного ранее. Позже премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что страна будет продолжать вести боевые действия и не остановит конфликт. Трамп пригрозил странам введением пошлин в случае отказа прекратить огонь.
