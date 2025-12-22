Реклама
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом

Khmer Times: 525 тыс. камбоджийцев покинули дома из-за конфликта с Таиландом
Фото: Agence Kampuchea Press/Handout via REUTERS
Около 525 тыс. жителей Камбоджи покинули свои дома из-за конфликта на границе с Таиландом. Об этом 22 декабря сообщила газета Khmer Times со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

«Число мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы, <...> выросло до 525 231 человека», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате совершенных 7 декабря актов агрессий погибли 19 мирных жителей и 79 человек пострадали. Кроме того, из-за ударов были повреждены две вышки сотовой связи, 103 частных дома, пять школ, три отеля и 11 государственных офисных зданий.

Причины конфликта между Таиландом и Камбоджей. Что нужно знать

Военные Камбоджи 8 декабря открыли огонь по тайской базе Анупонг. В ответ армия Таиланда призвала жителей приграничных районов эвакуироваться в убежища из-за угрозы эскалации конфликта. На следующий день боевые действия между Таиландом и Камбоджей развернулись вдоль всей совместной границы, затронув пять регионов и сотни граждан с обеих сторон.

Президент США Дональд Трамп сообщил 12 декабря, что Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня и соблюдение мирного соглашения, заключенного ранее. Позже премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что страна будет продолжать вести боевые действия и не остановит конфликт. Трамп пригрозил странам введением пошлин в случае отказа прекратить огонь.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

