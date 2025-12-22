Орбан указал на вред санкций против России для Европы
Санкции против России навредили самой Европе. Об этом 21 декабря заявил премьер-министр Виктор Орбан.
«Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает», — говорится в публикации в X (бывший Twitter).
Орбан отметил, что эта цена «плохих решений», и призвал к проведению переговоров.
Орбан в тот же день заявил, что продолжение украинского конфликта выгодно только политикам, производителям оружия и банкирам, а его завершение укрепит страну.
