Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопление живой силы ВСУ в Сумской области
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Север» уничтожил скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в Сумской области. Об этом 22 декабря сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, расчет артиллеристов-десантников, получив координаты местонахождения украинских боевиков, выпустил очередь реактивных ракет в указанную точку. На кадрах объективного контроля, снятых с дрона, уничтожение целей подтвердилось. После выполнения боевой задачи расчет отошел в тыл, где пополнил запасы снарядов и произвел перезарядку, после чего вернулся к выполнению задачи.
Артиллеристы непрерывно уничтожают технику и живую силу украинских формирований, а также поддерживают огнем штурмовые группы ВДВ. Подразделения беспилотной авиации тульских десантников систематически проводят воздушную разведку для выявления расположения противника и коррекции наведения орудий.
В ведомстве отметили, что артиллеристы-десантники реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно несут боевое дежурство — цели ликвидируются как на открытой, так и в лесистой местности.
Минобороны РФ 2 декабря сообщило, что расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск «Север» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, вывели из строя и уничтожили артиллерийские системы, фортификационные сооружения и полевые склады боеприпасов противника в Сумской области. Укрепленный пункт украинских боевиков был выявлен в результате разведки с воздуха.
