Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»
Сюжет:

Москалькова сообщила о сдавшемся в плен к брату-бойцу СВО боевике ВСУ

Москалькова: военный ВСУ сдался в плен после разговора с братом-россиянином
0
EN
Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Поневоле мобилизованный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен после того, как встретился на поле боевого соприкосновения со своим родным братом — участником специальной военной операции (СВО). Об этом 22 декабря сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«ТЦК (аналог военкомата на Украине. — Ред.) его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался в плен: два брата встретились на поле боя», — сказала она в беседе с ТАСС.

Москалькова уточнила, что семья плененного, проживавшая в Краматорске, переехала в Россию еще до начала СВО, а сам он остался там для того, чтобы ухаживать за своей тяжелобольной бабушкой. Сама история, по ее словам, произошла в 2023 году: старший брат, против воли пребывавший в рядах ВСУ, и младший — военнослужащий ВС РФ оказались в соседних населенных пунктах Запорожской области. Мужчины смогли установить друг с другом контакт и пообщаться. Россиянин в ходе беседы предложил своему старшему брату сдаться, посоветовав выйти на частоту «Волга», с помощью которой украинские военные могут сообщить о своем желании сдаться.

Украинский военный последовал призыву брата и был пленен российскими подразделениями. Москалькова заявила, что помогла ему и его матери обменяться письмами, а также добавила, что бывший солдат ВСУ останется жить в России, так как «понял, где правда и справедливость».

«Было понимание, что брат там, его надо вытащить»
В День Героев Отечества участники СВО рассказали о своих подвигах, ранениях и о том, насколько избирательна бывает память

Министерство обороны РФ 12 декабря показало кадры сдачи группы украинских боевиков в плен ВС РФ в Димитрове Донецкой Народной Республики (ДНР). Они рассказали, что решили добровольно сдаться в плен, а также уточнили, что их командование оставило их на линии боевого соприкосновения без связи, поддержки и четких указаний.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025