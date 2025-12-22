Поневоле мобилизованный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен после того, как встретился на поле боевого соприкосновения со своим родным братом — участником специальной военной операции (СВО). Об этом 22 декабря сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«ТЦК (аналог военкомата на Украине. — Ред.) его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался в плен: два брата встретились на поле боя», — сказала она в беседе с ТАСС.

Москалькова уточнила, что семья плененного, проживавшая в Краматорске, переехала в Россию еще до начала СВО, а сам он остался там для того, чтобы ухаживать за своей тяжелобольной бабушкой. Сама история, по ее словам, произошла в 2023 году: старший брат, против воли пребывавший в рядах ВСУ, и младший — военнослужащий ВС РФ оказались в соседних населенных пунктах Запорожской области. Мужчины смогли установить друг с другом контакт и пообщаться. Россиянин в ходе беседы предложил своему старшему брату сдаться, посоветовав выйти на частоту «Волга», с помощью которой украинские военные могут сообщить о своем желании сдаться.

Украинский военный последовал призыву брата и был пленен российскими подразделениями. Москалькова заявила, что помогла ему и его матери обменяться письмами, а также добавила, что бывший солдат ВСУ останется жить в России, так как «понял, где правда и справедливость».

Министерство обороны РФ 12 декабря показало кадры сдачи группы украинских боевиков в плен ВС РФ в Димитрове Донецкой Народной Республики (ДНР). Они рассказали, что решили добровольно сдаться в плен, а также уточнили, что их командование оставило их на линии боевого соприкосновения без связи, поддержки и четких указаний.

