По меньшей мере 15 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Индонезии
По меньшей мере 15 человек погибли и 19 пострадали в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло на участке Трансъяванской платной дороги неподалеку от портового города Семаранг в Индонезии. Об этом сообщила газета Kompas.
«15 человек погибли, еще 19 человек пострадали, получив травмы в результате аварии. <...> Пострадавших экстренно доставили в больницы», — говорится в репортаже, опубликованном на YouTube-канале издания.
Уточняется, что имена некоторых жертв уже установлены. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, представители министерства здравоохранения и экстренные службы.
По предварительным данным, автобус следовавший по маршруту Джакарта — Джокьякарта, передвигался на высокой скорости, в результате чего произошло столкновение транспортного средства (ТС) с дорожным ограждением, которое привело к его опрокидыванию.
Газета El Tiempo 14 декабря сообщила о 16 погибших в результате ДТП с участием школьного автобуса в Колумбии. По информации издания, водитель ТС, перевозивший от 35 до 45 школьников, потерял управление, из-за чего его автобус слетел в обрыв. Авария произошла в департаменте Антьокия на дороге, ведущей в муниципалитет Сеговия.
