Трамп назначил губернатора Луизианы Лэндри на пост спецпосланника в Гренландии
Американский президент Дональд Трамп 21 декабря назначил на пост специального посланника США в Гренландии губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри.
«С радостью сообщаю о назначении великого губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландию. Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности», — говорится в публикации в Truth Social.
Трамп уточнил, что Лэндри будет продвигать интересы США в обеспечении безопасности, защиты и выживания американских союзников.
Трамп 9 ноября сообщил, что на должность специального посланника в Белоруссии был назначен юрист Джон Коул. Уточнялось, что с именем назначенного на данный пост Коула связана крупная победа в так называемом табачном деле.
