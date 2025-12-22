В Госдуме предложили повысить зарплаты экстренным службам в праздники
В Госдуме предложили увеличить работникам экстренных служб зарплату в новогодние праздники. Об этом 22 декабря сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Предлагается рассмотреть целесообразность введения порядка дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период новогодних праздников», — говорится в обращении Миронова на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин, содержание которого приводит «РИА Новости».
Инициатива предусматривает порядок установления надбавок в период с 31 декабря по 10 января для всех работников медицины, задействованных в оказании первой и экстренной помощи, сотрудников федеральной противопожарной службы и иных подразделений МЧС России, а также органов внутренних дел.
Миронов также отметил, что в новогодние и рождественские праздники возрастает нагрузка на пожарную охрану и спасателей МЧС из-за роста числа пожаров. Также он напомнил, что в период с 31 декабря по 10 января полиция и МВД РФ предупреждают население о сезонных рисках и неслучайно привлекают десятки тысяч сотрудников для работы.
ТАСС 17 декабря привел статистику заработной платы курьеров. Уточнялось, что их зарплата в 2025 году выросла на 26% и в среднем составила 146 тыс. рублей.
