Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 22 декабря сообщило Минобороны РФ.

Получив данные разведки, расчет артиллерии оперативно занял удобную позицию и открыл огонь на расстояние свыше 17 км 122-миллиметровыми снарядами. Отмечается, что перед основным ударом были произведены пристрелочные залпы, а корректировка наведения орудий происходила в реальном времени. В результате успешных действий живая сила и техника ВСУ были уничтожены.

«Бывают срочные цели. У нас в работе <...> несколько машин, и, соответственно, после того, как одна машина отработала, мы ее меняем <...>. Таким образом, мы не тратим время на перезарядку, а берем в работу сразу же новую машину», — объяснил оператор-топогеодезист, рядовой Михаил Лимонов.

В ведомстве добавили, что в процессе работы артиллеристов группа воздушной обороны обеспечивала прикрытие от вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Слаженное огневое воздействие значительно сократило численность боевиков ВСУ и обеспечило штурмовым подразделениям Центральной группировки войск благоприятные условия для наступления на участке.

«С союзными подразделениями наших войск выстроено взаимодействие, то есть мы со всеми на связи и при необходимости оказываем друг другу помощь», — рассказал командир ракетно-огневого взвода,лейтенант Алексей Савельев.

Расчеты артиллерии в тандеме с разведкой и войсками беспилотных систем (БпС) круглосуточно выявляют цели и наносят высокоточные удары по складам, технике, орудиям и пунктам управления ВСУ.

Минобороны РФ 21 декабря сообщило, что операторы БпС группировки войск «Север» сорвали ротацию украинских боевиков и доставку боеприпасов в Сумской области. По информации ведомства, в ходе операции расчеты войск БпС «Cевера» ликвидировали бронеавтомобили Humvee и MaxxPro ВСУ, на которых перемещались боевики и подвозились боеприпасы. Сообщается, что цели выследили с помощью разведывательных БПЛА и сопровождали на всем пути следования вплоть до поражения.

