Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»
Сюжет:

Расчет РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 22 декабря сообщило Минобороны РФ.

Получив данные разведки, расчет артиллерии оперативно занял удобную позицию и открыл огонь на расстояние свыше 17 км 122-миллиметровыми снарядами. Отмечается, что перед основным ударом были произведены пристрелочные залпы, а корректировка наведения орудий происходила в реальном времени. В результате успешных действий живая сила и техника ВСУ были уничтожены.

«Бывают срочные цели. У нас в работе <...> несколько машин, и, соответственно, после того, как одна машина отработала, мы ее меняем <...>. Таким образом, мы не тратим время на перезарядку, а берем в работу сразу же новую машину», — объяснил оператор-топогеодезист, рядовой Михаил Лимонов.

В ведомстве добавили, что в процессе работы артиллеристов группа воздушной обороны обеспечивала прикрытие от вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Слаженное огневое воздействие значительно сократило численность боевиков ВСУ и обеспечило штурмовым подразделениям Центральной группировки войск благоприятные условия для наступления на участке.

«С союзными подразделениями наших войск выстроено взаимодействие, то есть мы со всеми на связи и при необходимости оказываем друг другу помощь», — рассказал командир ракетно-огневого взвода,лейтенант Алексей Савельев.

Расчеты артиллерии в тандеме с разведкой и войсками беспилотных систем (БпС) круглосуточно выявляют цели и наносят высокоточные удары по складам, технике, орудиям и пунктам управления ВСУ.

Временами «Град»: как артиллеристы помогают вытеснять ВСУ из Димитрова
По окруженным боевикам бьет бригада, которую украинская пропаганда несколько раз объявляла уничтоженной

Минобороны РФ 21 декабря сообщило, что операторы БпС группировки войск «Север» сорвали ротацию украинских боевиков и доставку боеприпасов в Сумской области. По информации ведомства, в ходе операции расчеты войск БпС «Cевера» ликвидировали бронеавтомобили Humvee и MaxxPro ВСУ, на которых перемещались боевики и подвозились боеприпасы. Сообщается, что цели выследили с помощью разведывательных БПЛА и сопровождали на всем пути следования вплоть до поражения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025