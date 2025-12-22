Реклама
Европейские СМИ назвали Еврокомиссию тянущим за собой ЕС «Титаником»

TEC: Еврокомиссия Урсулы фон дер Ляйен — тонущий «Титаник»
Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
Еврокомиссия (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, ее деятельность и планы — тонущий «Титаник», который тянет за собой весь Европейский союз (ЕС). Об этом 21 декабря заявил в своем опубликованном в издании The European Conservative (TEC) материале историк, политолог и журналист Рафаэль Пинто Борхес.

«Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен — тонущий корабль. <...> Настоящий «Титаник» — это Европейская комиссия», — говорится в материале.

Автор статьи, историк и политолог Рафаэль Пинто Борхес, заявил, что ЕК следует исчезнуть как можно скорее, пока деятельность данного органа не нанесла еще больший ущерб европейским государствам. Он, комментируя провалившийся план фон дер Ляйен по изъятию замороженных активов РФ, назвал плохо работающий стиль ее руководства «высокомерным, показушным, нетерпеливым к инакомыслию и неуклюжим».

Подлый провал: ЕС не смог договориться о конфискации российских активов 
Брюссель даст Киеву €90 млрд из своих средств — теперь европейские лидеры заговорили о необходимости разговора с Москвой

Борхес в этот же день назвал неудавшийся план руководства ЕК по экспроприации замороженных активов РФ унижением для «сломленной и побежденной» фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что «детище некомпетентной» ЕК изначально было обречено и попытки помочь Украине без привлечения европейских средств обернулись для объединения очередным выданным кредитом.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 19 декабря, в день, когда стало известно об отсутствии соглашения лидерами ЕС судьбы активов РФ, призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца и фон дер Ляйен уволиться. По его мнению, они должны уйти, после того как им не удалось добиться незаконного перемещения Евросоюзом российских резервов.

