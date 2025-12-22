СМИ сообщили об унижении фон дер Ляйен из-за провала плана по активам РФ
Неудавшийся план Европейской комиссии (ЕК) по экспроприации замороженных активов РФ стал унижением для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, а также позорным отступлением от намеченных ее ведомством целей. Об этом 21 декабря сообщил в своем опубликованном в издании The European Conservative (TEC) материале историк, политолог и журналист Рафаэль Пинто Борхес.
«Сломленная и побежденная, ЕК Урсулы фон дер Ляйен — тонущий корабль. <...> Брюссель понимал, что, несмотря на то, что многие европейские столицы остаются верны официальной, проконфликтной партийной линии, мало кто готов <...> вечно финансировать конфликт на Украине», — говорится в публикации.
Подчеркивается, что нереализованная схема по финансированию Киева за счет замороженных активов изначально не вызывала доверия, так как была юридически и политически «хрупкой». Поэтому «детище некомпетентной» ЕК было обречено: попытки помочь Украине без привлечения европейских средств обернулись для объединения очередным выданным кредитом.
Об отсутствии достижения лидерами ЕС соглашения по экспроприации замороженных российских активов стало известно 19 декабря. В тот же день премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, комментируя данную новость, назвал ее победой международного права.
Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе своей пресс-конференции «Итоги года» назвал попытки изъять активы РФ в Европе «грабежом». Он подчеркнул, что совершить задуманное у ЕС не получится, так как иначе его представителей будут ждать тяжелые последствия.
