Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

СМИ сообщили об унижении фон дер Ляйен из-за провала плана по активам РФ

TEC: провалившийся план ЕС по активам РФ унизил фон дер Ляйен
0
EN
Фото: REUTERS/Yves Herman
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Неудавшийся план Европейской комиссии (ЕК) по экспроприации замороженных активов РФ стал унижением для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, а также позорным отступлением от намеченных ее ведомством целей. Об этом 21 декабря сообщил в своем опубликованном в издании The European Conservative (TEC) материале историк, политолог и журналист Рафаэль Пинто Борхес.

«Сломленная и побежденная, ЕК Урсулы фон дер Ляйен — тонущий корабль. <...> Брюссель понимал, что, несмотря на то, что многие европейские столицы остаются верны официальной, проконфликтной партийной линии, мало кто готов <...> вечно финансировать конфликт на Украине», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что нереализованная схема по финансированию Киева за счет замороженных активов изначально не вызывала доверия, так как была юридически и политически «хрупкой». Поэтому «детище некомпетентной» ЕК было обречено: попытки помочь Украине без привлечения европейских средств обернулись для объединения очередным выданным кредитом.

Подлый провал: ЕС не смог договориться о конфискации российских активов 
Брюссель даст Киеву €90 млрд из своих средств — теперь европейские лидеры заговорили о необходимости разговора с Москвой

Об отсутствии достижения лидерами ЕС соглашения по экспроприации замороженных российских активов стало известно 19 декабря. В тот же день премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, комментируя данную новость, назвал ее победой международного права.

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе своей пресс-конференции «Итоги года» назвал попытки изъять активы РФ в Европе «грабежом». Он подчеркнул, что совершить задуманное у ЕС не получится, так как иначе его представителей будут ждать тяжелые последствия.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025