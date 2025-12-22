Умеров и Уиткофф опубликовали одинаковые посты после переговоров в Майями
Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и спецпосланник США Стивен Уиткофф 21 декабря опубликовали идентичные посты в соцсети X (бывш. Twitter) об итогах состоявшихся во Флориде переговорах.
«Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности дальнейших шагов», — говорится в публикациях обоих политиков.
Умеров 20 декабря сообщил, что встреча делегации Украины с американской стороной и европейскими партнерами завершилась в США. Он подчеркнул, что стороны договорились о своих дальнейших шагах, а также о продолжении совместной работы в будущем.
