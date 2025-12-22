Реклама
Сюжет:

Аналитики дали советы по выбору оптимальных подарков для разного бюджета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Стремительное приближение Нового года заставляет россиян всё чаще бывать торговых центрах и интернет-площадках в поисках подарков родным и близким. О том, как быстро подобрать подарок, который будет уместным и приятным и при этом впишется в бюджет, «Известиям» 22 декабря рассказал руководитель отдела маркетинга импульсных товаров «Самоката» Александр Шушунов.

«Самый доступный, но приятный «знак внимания» можно приобрести, потратив до 500 рублей. В этом диапазоне хорошо работают базовые категории — полезные мелочи для дома, сладкие подарки, чай и кофе, небольшие праздничные наборы. Такие подарки популярны именно за счет доступности, универсальности и отсутствия «обязательности»: приятно получить, легко подарить, подходят и коллегам, и друзьям», — рассказал эксперт.

По его словам, также в эту категорию впишутся ароматические свечи, новогодние тематические шоколадные наборы, пряники на кружку или компактные средства ухода, например бальзам для губ.

Говоря о подарках от 500 до 1,5 тыс. рублей — универсальном сегменте, Шушунов отметил заметное расширение выбора. Он добавил, что покупатели чаще обращаются к уходовым наборам, кухонным аксессуарам, необычным продуктовым наборам, предметам для дома и уюта. К перечисленным категориям мужчина отнес уютные кружки, ароматические диффузоры, настольные игры, косметические наборы, термостаканы или теплые варежки. Такой подарок, как подчеркнул он, выглядит продуманно, но остается вполне доступным.

А вот подарки от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей можно назвать умеренно серьезными. В среднем бюджете растет интерес к функциональности и индивидуальности, считает эксперт. В этих категориях, по его словам, покупатели чаще выбирают небольшие гаджеты, игрушки, качественные аксессуары, подарочные наборы еды и напитков, товары для дома. Например, простые беспроводные наушники, стильные органайзеры для дома, наборы для приготовления кофе или чая, свечи в премиальном оформлении, небольшие увлажнители воздуха или коллекции конструкторов.

«Подарки от 3,5 тыс. до 7 тыс. рублей уже практичные и впечатляющие. Это уже более осознанный бюджет, который чаще выделяют для важных и близких. Среди оптимальных категорий — умные гаджеты вроде компактных мини-колонок или домашних помощников, которые улучшают быт: от кофеварок до массажеров. Популярны также качественные пледы и текстиль, стильные настольные лампы, кухонные устройства — например, электрические кофемолки, чайники или мини-блендеры», — отметил Александр Шушунов.

Специалист напомнил, что актуальными остаются косметические наборы с премиальными продуктами, а также уходовые коллекции для мужчин и женщин. В этом диапазоне покупатели уделяют больше внимания качеству, составу, долговечности и эстетике — им хочется, чтобы подарок служил долго и выглядел стильно.

Он уточнил, что подарки от 7 тыс. обычно производят «эффект вау». Здесь начинаются презенты, которые должны впечатлить, но при этом оставаться рациональными. Пользователи выбирают крупные бытовые гаджеты: роботы-пылесосы, кофемашины, качественные наушники, компактные проекторы, массажные устройства, мультипекари или аэрогрили. Также растет интерес к дизайнерским предметам интерьера — от стильных ваз и настенных постеров до необычных светильников, пояснил эксперт.

«Что сейчас считается «оптимальным» подарком? Универсальность остается главным ориентиром: подарок должен подойти разным людям и вписаться в разные сценарии. На втором месте — баланс практичности и эмоций: идеален тот презент, который будет использоваться часто, но при этом подарит ощущение праздника», — подытожил Шушунов.

Новый год без долгов: как спланировать бюджет и избежать лишних трат на праздниках
Эксперт рассказал, как сэкономить на праздниках и остаться в рамках бюджета

Представители агентства маркетинговых исследований ORO 18 декабря указали на рост трат россиян на Новый год в 2025 году. Согласно их исследованию, наибольшие траты на Новый год наблюдаются среди молодежи и жителей Центрального региона. Молодежь тратит на праздники больше, чем старшие поколения, — в среднем около 24 тыс. рублей.

