Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году
Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 7,6% с 1 января следующего года. Об этом в понедельник, 22 декабря, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
«В среднем увеличение страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит порядка 2 тыс. рублей, и в итоге размер их пенсии вырастет до 27,7 тыс. рублей в 2026 году», — сказала она в беседе с агентством «Прайм».
Она добавила, что при этом у пенсионеров, которые работают, надбавка будет равна примерно 1,6 тыс. рублей. Размер их пенсии увеличится до 23,8 тыс.
Она также добавила, что с 1 апреля до среднего размера в 16,6 тыс. рублей будут проиндексированы социальные пенсии для граждан, которым не хватает трудового стажа или пенсионных баллов.
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров 17 декабря заявил, что в наступающем году на страховую пенсию смогут отправиться мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения.
