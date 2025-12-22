Уиткофф назвал консультации США и РФ по Украине продуктивными
Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф 22 декабря сообщил, что консультации России и США по урегулированию украинского конфликта в Майами прошли конструктивно и продуктивно.
«За последние два дня во Флориде специальный представитель [президента] России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией», — говорится в его сообщении в X (бывш. Twitter).
Уиткофф 21 декабря сообщил, что переговоры в Майами прошли конструктивно и продуктивно. Кроме того, он добавил, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшую разработку мирного плана, состоящего из 20 пунктов и развитие экономики.
Дмитриев 20 декабря рассказал журналистам о конструктивном проведении переговоров с Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Также на встрече Дмитриев должен был получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами.
