В США сообщили о перехвате самолета из-за приближения к резиденции Трампа
Американские военнослужащие перехватили самолет, который вошел в ограниченное воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде и приблизился к резиденции американского лидера Дональда Трампа. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
«Сегодня утром F-16 NORAD перехватил самолет, вошедший в ограниченное воздушное пространство над Палм-Бич», — говорится в сообщении в X (бывш. Twitter).
Уточняется, что возникшая ситуация была решена безопасно.
В NORAD 29 ноября сообщили, что военно-воздушные силы США подняли истребитель и перехватили гражданский самолет в ограниченном для полетов пространстве города Палм-Бич штата Флорида недалеко от резиденции Трампа.
