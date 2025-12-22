Реклама
Сюжет:

Опубликованы кадры протестов в сербском Нови-Пазаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Протесты в сербском Нови-Пазаре продолжаются почти весь день, в них принимают участие молодые люди до 35 лет. Кадры с места событий 22 декабря опубликовали «Известия».

«Согласно статистике, основная часть жителей города — молодые люди младше 35 лет, которые всегда горячи и готовы поддержать любые столкновения», — сообщил корреспондент «Известий» Сергей Петров.

На данный момент, по словам Петрова, студенты формируют список кандидатов на возможные внеочередные выборы в парламент. Утоняется, что текущая акция — это подготовка к более масштабному протесту, который планируется в декабре.

Кроме того, на акцию в поддержку местных студентов приехали жители из разных регионов страны. По словам участников протеста, около 200 студентов Нови-Пазарского государственного университета уже отчислены за участие в митинге, а около 30 преподавателей были уволены за их поддержку.

Возвести в порядок: смогут ли власти Сербии справиться с протестами
Белград пока не планирует проводить досрочные выборы

Агентство Bloomberg 11 ноября сообщило о том, что тысячи протестующих вышли на улицы Белграда, выступая против строительства гостиничного комплекса Trump Tower в центре города. В рамках проекта предусматривалось строительство как минимум двух небоскребов, включающих отель на 175 номеров и 1,5 тыс. апартаментов класса люкс в центре Белграда, через дорогу от здания сербского правительства.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

