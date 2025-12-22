Реклама
Синоптики спрогнозировали снег, гололедицу и до +2 градусов в Москве 22 декабря

Гидрометцентр: в Москве 22 декабря ожидается снег, гололедица и до +2 градусов
Облачно, небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед, местами сильная гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 22 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –10.

В Московской области днем будет от –3 до +2 градусов, с вечерним понижением до –8 градусов, а ночью температура может упасть до –12 градусов.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–15 м/с.

Атмосферное давление будет составлять 743–748 мм рт. ст.

Прогноз магнитных бурь на 2026 год: ожидается ли рекорд по геомагнитной активности

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 19 декабря спрогнозировал «по-настоящему зимнюю» погоду на Новый год. По его словам, первые волны холода накроют столицу и ее регион со вторника по четверг — с 23 по 25 декабря. Снег при этом может выпасть в данной местности 28 и 29 декабря. Шувалов подчеркнул, что достоверный прогноз является ясным только на семь дней.

