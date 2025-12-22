Реклама
Младший лейтенант Асламин подавил пулеметный огонь и живую силу ВСУ в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Младший лейтенант Константин Асламин, выполняя задачу по штурму укрепленного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), подавил открытый по российским подразделениям пулеметный огонь, ликвидировав живую силу противника. О подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ в понедельник, 22 декабря, рассказали в Минобороны России.

Так, при выдвижении на позиции группа младшего лейтенанта Асламина оказалась под пулеметным огнем ВСУ. Проявив отвагу и самоотверженность, точными выстрелами из стрелкового оружия Константин смог уничтожить как пулеметчика, так и двоих находящихся там же украинских боевиков, что позволило его группе успешно выполнить боевую задачу. Благодаря умелым действиям младшего лейтенанта поставленная задача была выполнена без потери личного состава.

Также в Минобороны отметили подвиг рядового Рустама Мазитова, который тот совершил, выполняя задачу по захвату позиций противника. Будучи на позиции, столкнувшись с условиями активного применения ВСУ своей артиллерии, Рустам одним из первых ворвался на занимаемую украинскими военными площадку и уничтожил из стрелкового оружия двух боевиков ВСУ.

Эти мужественные и профессиональные действия, как отметили в ведомстве, позволили штурмовой группе Мазитова овладеть опорным пунктом противника без потери личного состава.

Колонный залп: как российские морпехи уничтожили бронегруппу противника
«Черные береты» из засады в течение получаса сожгли 12 единиц техники ВСУ

В Министерстве обороны 20 декабря рассказали о подвигах старшины Басанга Слинкина и младшего сержанта Айбулата Хамзи. Так, Слинкин, выполняя боевую задачу, предотвратил выход диверсионной группы ВСУ к российским позициям, а Хамзи, руководя штурмовой группой, смог успешно захватить украинский опорный пункт, применив при этом грамотную стратегию.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

