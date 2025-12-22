Американский актер Джеймс Рэнсон. Биография

Джеймс Рэнсон — американский актер, сыгравший в минимум 81 проекте и известный публике по ролям Зигги Соботки из второго сезона телесериала «Прослушка», Эдди Каспбрака из фильма ужасов «Оно 2» и капрала Джоша Рэя Персона из мини-сериала «Поколение убийц». Он зарекомендовал себя творческим и отзывчивым человеком, удостоенным за свою деятельность ряда американских профессиональных наград. Его жизнь трагически оборвалась 19 декабря 2025 года: актер покончил с собой в Лос-Анджелесе.

Семья и детство

Джеймс Финли Рэнсон III родился 2 июня 1979 года в Балтиморе, штате Мэриленд в США. Его отец, Джеймс Финли Рэнсон II, был ветераном Вьетнамской войны, а мать, Джойс Петерсон, занималась поддержанием домашнего очага. Мальчик рос вместе со своим младшим братом Дэвидом в достаточно дисциплинированной атмосфере и предпочитал участие в школьных спектаклях спортивным секциям.

Тогда же, с ранних лет, у Джеймса начал проявляться интерес к искусству, что в дальнейшем вдохновило его на поступление в специализированный Центр искусств и технологий имени Джорджа Вашингтона Карвера, обучаясь в котором он постигал основы театра. В дальнейшем, в 1997 году, он, заинтересовавшись живописью, стал учащимся Школы визуальных искусств в Манхэттене.

Пробовал себя в фотографии рекламе и музыке — был бас-гитаристом малоизвестной нью-йоркской рок-группы, а также за счет своих выдающихся внешних данных, был отобран к появлению на обложке альбома Through Being Cool, который в 1999 году выпустила американская рок-группа Saves the Day.

Карьера на телевидении и в кино

Джеймс дебютировал в кино в 2001 году — он сыграл второстепенную роль в фильме «Американский астронавт» (2001), затем, в 2002 году, появился в образе Тейта — трудного подростка с садистскими наклонностями — в фильме «Кен Парк» режиссера Ларри Кларка. Спустя год, в 2003 году, он также играл молодого человека по имени Нео в фильме «Нола».

Одной из первых наиболее заметных работ Рэнсона стал второй сезон полицейского сериала «Прослушка», где он воплотил на экране образ вспыльчивого грузчика и наркоторговца по имени Зигги Соботки. Спустя три года, начиная с 2006 года, у актера стали наблюдаться проблемы — он начал страдать от героиновой зависимости и имел долг в размере $30 тыс.

Спасением для Рэнсона стала его роль капрала Джошуа «Рэя» Персона в новом проекте HBO под названием «Поколение убийц». Актер смог пережить трудные времена, после чего стал появляться на экранах чаще. Его можно заметить в таких фильмах как «Три дня на побег» (2010), «Опасный квартал» (2011) «Черный телефон» (2021) и «Черный телефон 2» (2025), а также в таких сериалах как «Как преуспеть в Америке» (2010), «Черная метка» (2010) и «Убийственный винил» (2018).

Он работал в разных жанрах: начиная от так называемого «полицейского процедурала» и заканчивая постапокалиптикой. Однако, сыграв в 2019 году Эдди Каспбрака в фильме «Оно 2», он закрепил за собой статус любимца жанра ужасов.

Общественная деятельность и заслуги

На протяжении всей жизни Джеймс Рэнсон стремился помогать окружающим — справившись с достаточно травмировавшими его обстоятельствами, он, часто делившийся с общественностью своими переживаниями, затрагивал в своих социальных сетях тему психологического здоровья. Это, как считается, поспособствовало снятию «табу» на обсуждение данных тем представителями индустрии развлечений.

Помимо этого, восемь месяцев своей жизни актер провел на территории Намибии, где он переосмыслил некоторые волновавшие его вопросы и смог приобрести новые идеи. В последние десятилетия Рэнсон оказывал всестороннюю поддержку выжившим при попытке суицида людям. В 2006 году он предотвратил изнасилование своей соседки неизвестным — откликнувшись на крики женщины, он смог задержать злоумышленника до совершения им преступления.

Актер был удостоен премий Independent Spirit, Online Film and Television Association и Fright Meter.

Личная жизнь

Рэнсон был женат на Джейми Макфи. Их отношения были узаконены в 2017 году — церемония проходила на берегу озера Мичиган. О личности Макфи практически ничего неизвестно — пара предпочитала не делиться подробностями своих отношений с прессой и вела достаточно уединенный образ жизни. Известно, что женщина не была актрисой и не искала известности. В семье актера воспитывались двое детей по имени Джей и Вайолет.

