Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Восемь цыганок зарегистрировали более 600 несуществующих детей ради выплат

0
EN
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следственная часть Главного следственного управления (СЧ ГСУ) МВД РФ по Новосибирской области окончила предварительное расследование уголовного дела в отношении восьми женщин и мужчины, которых обвиняют в мошенничестве. Группа лиц совершала массовую регистрацию несуществующих детей и получала за них государственные выплаты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Всего в территориальные отделения Социального фонда России была подана недостоверная информация о рождении более 600 детей. Сумма выплат превысила 237 млн рублей», — сообщила представитель МВД в своем Telegram-канале.

Волк отметила, что, по версии следствия, обвиняемый в пособничестве мужчина обращался в многофункциональные центры (МФЦ) города Москвы и органы ЗАГС Самары и Нижнего Новгорода. Он заявлял, что присутствовал на домашних родах, и просил оформить свидетельство о рождении. После оформления документов на несуществующих детей «лжематери» обращались в госорганы за получением выплат.

По словам Волк, в ходе расследования установили факты подделки обвиняемыми паспортов граждан РФ, которые использовались для идентификации личности в госорганах при исполнении преступной схемы. Уточняется, что в делопроизводстве соединено 89 уголовных дел по фактам криминальной деятельности в 24 регионах страны. В настоящий момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения.

Детское пытание: зачем цыганский мальчик бросился под машину
Жители Подмосковья встревожены новой бесчеловечной схемой вымогательства

Волк 16 декабря сообщала о наиболее распространенных способах обмана, которые используют мошенники в 2025 году. Отмечалось, что наиболее популярными предлогами стали: угроза за якобы финансирование терроризма, предложения «быстрого заработка», обман под предлогом блокировки банковских счетов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025