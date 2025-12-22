Восемь цыганок зарегистрировали более 600 несуществующих детей ради выплат
Следственная часть Главного следственного управления (СЧ ГСУ) МВД РФ по Новосибирской области окончила предварительное расследование уголовного дела в отношении восьми женщин и мужчины, которых обвиняют в мошенничестве. Группа лиц совершала массовую регистрацию несуществующих детей и получала за них государственные выплаты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Всего в территориальные отделения Социального фонда России была подана недостоверная информация о рождении более 600 детей. Сумма выплат превысила 237 млн рублей», — сообщила представитель МВД в своем Telegram-канале.
Волк отметила, что, по версии следствия, обвиняемый в пособничестве мужчина обращался в многофункциональные центры (МФЦ) города Москвы и органы ЗАГС Самары и Нижнего Новгорода. Он заявлял, что присутствовал на домашних родах, и просил оформить свидетельство о рождении. После оформления документов на несуществующих детей «лжематери» обращались в госорганы за получением выплат.
По словам Волк, в ходе расследования установили факты подделки обвиняемыми паспортов граждан РФ, которые использовались для идентификации личности в госорганах при исполнении преступной схемы. Уточняется, что в делопроизводстве соединено 89 уголовных дел по фактам криминальной деятельности в 24 регионах страны. В настоящий момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения.
Волк 16 декабря сообщала о наиболее распространенных способах обмана, которые используют мошенники в 2025 году. Отмечалось, что наиболее популярными предлогами стали: угроза за якобы финансирование терроризма, предложения «быстрого заработка», обман под предлогом блокировки банковских счетов.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ