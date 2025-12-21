Актер из «Прослушки» и «Оно 2» Джеймс Рэнсон ушел из жизни в возрасте 46 лет
Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по ролям Зигги Соботки из второго сезона телесериала «Прослушка» и Эдди Каспбрака из фильма «Оно 2», скончался на 47-м году жизни. Об этом 21 декабря сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.
Согласно заключению судмедэксперта, Рэнсон совершил суицид. Трагедия произошла в пятницу, 19 декабря, в Лос-Анджелесе. У него остались двое детей и супруга, которая в свою очередь опубликовала в соцсети пост о сборе средств для Национального альянса по борьбе с психическими заболеваниями (NAMI).
Он родился в семье ветерана Вьетнамской войны в 1979 году. Начал свой творческий путь как бас-гитарист малоизвестной нью-йоркской рок-группы, параллельно с этим получал образование: окончил Центр искусств и технологии имени Джорджа Вашингтона и школу изобразительных искусств, базирующуюся в Манхэттене. Затем, в 2001 году он дебютировал на экране.
За свою деятельность Рэнсон был удостоен приза интернет-ассоциации кино и телевидения за лучшую роль второго плана в фильме «Поколение убийц», а также приза «Независимый дух» Роберта Олтмена, который был вручен лучшему актерскому и режиссерскому ансамблю.
