В Народном фронте рассказали об использовании ИИ в обработке обращений россиян
В обработке обращений россиян в контексте «Итогов года – 2025» искусственный интеллект заменил 3 тыс. чиновников, сообщили «Известиям» в Народном фронте.
«С помощью ИИ в этом году на анализ и точную маршрутизацию ответственному органу уходит около 10 секунд. Это решение разгрузит более 3 тыс. чиновников от рутинных операций и сократит время ожидания решения вопросов. Сразу после ПЛ обращения направляются в профильные ведомства, корпорации и тем структурам, в чьи компетенции входит решение вопросов. Народный фронт займется контролем исполнения обращений граждан. Особое внимание — к регионам», — заявили общественники.
«Итоги года» состоялись 19 декабря, они прошли в формате «прямой линии», совмещенной с пресс-конференцией. Всего к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 3 млн россиян.
