Долина впервые после суда выступила на сцене в Москве
Народная артистка России Лариса Долина в воскресенье, 21 декабря, впервые после судебного разбирательства выступила на сцене на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».
«С Рождеством! С Новым годом!» — передает «РИА Новости» слова певицы со сцены после исполнения композиции.
Сообщается, что на мероприятии Долина с хором своей академии исполнила песню «Бенгальский огонь». Концерт эстрадного певца Григория Лепса прошел на площадке Live Арена.
Верховный суд РФ 16 декабря признал право собственности спорной квартиры Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Уточнялось, что инстанция также постановила отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры артистки.
Позднее, 19 декабря, Долина после получения требования о выселении из квартиры от ее новой хозяйки Лурье заявила в полицию о мошенничестве. Адвокат Лурье Светлана Свириденко, в свою очередь, рассказала, что певица продолжает оставаться в московской квартире, которую Верховный суд России признал собственностью покупателя.
Верховный суд РФ 21 декабря в тексте по жалобе покупательницы квартиры Лурье сообщил, что заблуждение Долиной в момент продажи квартиры не является достаточным основанием для отмены этой сделки. Суд отметил, что пороком сделки признаются только существенные заблуждения стороны, при отсутствии которых человек, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершил бы сделку вовсе.
