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Пожелавшую заменить Зарубина девочку пригласят на мероприятие к Путину

Песков: пожелавшую сменить Зарубина девочку пригласят на мероприятие к Путину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Девочка по имени Виктория, которая в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным выразила желание сменить журналиста Павла Зарубина, когда тот уйдет на пенсию, будет приглашена на мероприятие, в котором будет принимать участие российский лидер. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, поступивший от Зарубина, которому Путин поручил организовать для девочки стажировку в программе «Москва.Кремль.Путин».

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Виктория обратилась со своим предложением к президенту РФ в ходе его пресс-конференции, которая проходила в пятницу, 19 декабря. Она рассказала, что после окончания школы и университета она могла бы сменить Зарубина, который к тому времени, как предположила она, уже уйдет на пенсию. Путин поздравил девочку с наступающим Новым годом и попросил не отправлять журналиста из его пула на пенсию раньше времени, а ей предложил пройти стажировку у этого журналиста.

В пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ) в тот же день рассказали «Известям» о приглашении к себе на экскурсию Виктории. По словам исполняющего обязанности декана факультета журналистики УрФУ Алексея Фаюстова, работа в кремлевском пуле является ответственной, для ее выполнения нужно хорошее журналистское и медийное образование, которое уже на протяжении долгих лет предоставляет его факультет.

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