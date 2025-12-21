Путин провел заседание Евразийского экономического союза
Президент России Владимир Путин 21 декабря в Санкт-Петербурге провел заседание Высшего евразийского экономического совета.
В ходе заседания государства — участники ЕАЭС обсуждали различные вопросы деятельности союза, кроме того, они наметили ориентиры для углубления интеграционных процессов.
Также участники заседания подписали соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.
В пресс-службе Кремля 20 декабря сообщили, что Путин 21–22 декабря примет участие в неформальной встрече лидеров стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), в Санкт-Петербурге. В ходе заседания запланировано обсуждение актуальных вопросов деятельности ЕАЭС.
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