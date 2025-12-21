Ушаков: Россия изучит сигналы от Европы и Киева по итогам переговоров в Майами

Правительство РФ изучит итоги переговоров в Майами по урегулированию конфликта на Украине, о которых доложит специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, и выработает свою позицию для дальнейшего взаимодействия с американскими и украинскими представителями. Об этом 21 декабря заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Дмитриев кое-что сообщает. Но мы ждем его возвращения — я надеюсь, он вернется в понедельник и доложит прежде всего президенту [РФ Владимиру Путину] о результатах своих переговоров», — рассказал Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Уточняется, что предложения, звучащие от украинской делегации, достаточно неконструктивны и не подходят для России.

Дмитриев 21 декабря заявил, что переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по урегулированию украинского кризиса проходят конструктивно.

В этот же день директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отметил, что Россия и США продолжают переговоры по конфликту на Украине «в духе Аляски», в то время как Европа одержима «большой войной».

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич, в свою очередь, отметил, что Европа ставит неприемлемые условия урегулирования конфликта на Украине.

