Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Старейший русский скаут Лидия Герич умерла в возрасте 105 лет в США. Об этом 21 декабря сообщил ее сын Юрий Герич.
«Мама отошла ко Господу 20 декабря в окружении семьи и друзей. <...> Сказать, что мама прожила жизнь, полную чести и веры, — значит сказать очень мало», — рассказал Юрий в беседе с «РИА Новости».
Первую панихиду по Герич отслужили в русском православном Свято-Иоанно-Предтеченском соборе в Вашингтоне, прихожанкой которого она была более 60 лет. Похоронят ее со скаутскими почестями, включая почетный караул и знамена чести, на русском участке кладбища в Вашингтоне.
Лидия Герич родилась в 1920 году на территории нынешней Белоруссии. Вскоре ее семья вернулась домой в Латвию, где Лидия вступила в дружину русских скаутов в 1934 году. Во время Великой Отечественной войны они были вынуждены бежать на Запад, после чего остались в США.
В Вашингтоне в 1960-е Лидия создала дружину скаутов «Путивль», которая на сегодняшний день является второй по численности в организации русских скаутов в Соединенных Штатах.
