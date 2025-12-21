Следствие снова обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Разина
Следствие вновь обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 21 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Разина», — заявил источник.
По его информации, судебное заседание должно пройти 26 декабря.
Органы следствия 11 декабря подали в суд ходатайство о заочном аресте Разина. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. 12 декабря суд не стал рассматривать ходатайство Бывший водитель Разина 3 декабря подтвердил следствию, что его работодатель проживает в США. Позже Разин покинул территорию России после возбуждения уголовного дела.
Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская 24 ноября сообщила «Известиям», что Разину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым и получал денежные средства как правообладатель. Потерпевшей по делу признана вдова поэта. В тот же день МВД РФ объявило Разина в розыск, материальный ущерб по уголовному делу в его отношении составил около 500 млн рублей.
