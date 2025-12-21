Жапаров назвал общие энергорынки импульсом для роста торговли в ЕАЭС

Запуск общих рынков энергоресурсов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) даст импульс росту торгового оборота в организации. Об этом 21 декабря сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров

«Мы ожидаем, что запуск общих рынков энергоресурсов Союза даст импульс росту внутреннего товарооборота, усилить конкуренцию и откроет новые возможности для бизнеса», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Он подчеркнул, что создание общих энергетических рынков представляет собой серьезный этап, формирующий архитектуру будущей энергетической безопасности всего объединения. Главный результат, по его мнению, заключается в надежном обеспечении государств-членов энергоресурсами и повышении их энергетической безопасности.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин сообщил, что участие в работе ЕАЭС приносит существенные дивиденды, в том числе экономические. Он также добавил, что эффект от этого сотрудничества является позитивным, но отметил, что каждое государство должно тщательно анализировать все аспекты, связанные с национальной работой в рамках союза.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ