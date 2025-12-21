Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главное

В воскресенье, 21 декабря, в Кремле прошло заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в узком составе. По традиции в эти числа подводятся итоги уходящего года и рассматриваются важные решения, а также ведется обсуждения вопросов интеграционного строительства. Подробнее — в материале «Известий».

О российско-белорусских отношениях

Прежде чем открыть заседание Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко и обсудил с ним отношения между странами.

«И по внешним делам, и по внутренним — со всех сторон посмотрели все проблемы. С удовольствием и интересом слушал, и хочу Вас поблагодарить за высокую оценку качества наших, российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой Вы говорили о России, о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», — подчеркнул Путин.

До приезда в Санкт-Петербург российский лидер выслушал доклад от председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Тем не менее, всегда находится то, о чем нужно поговорить», — заключил российский президент.

О развитии сотрудничества между странами

Президент России Владимир Путин отметил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться. Он добавил, что торговые и инвестиционные обмены между странами расширяются.

«Всё это приносит реальную выгоду каждому из наших государств. Позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения. И в целом помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятёрки и всего Евразийского региона, что особенно важно в условиях турбулентности в глобальной экономике», — добавил российский лидер.

О ценности сотрудничества

Взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по Евразии высоко ценится Россией, подчеркнул президент страны Владимир Путин.

«Мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему развитию наших связей», — добавил он.

Путин выразил уверенность, что присутствующие в узком составе коллеги разделяют такой настрой, и заявил, что рассчитывает, что заседание Высшего Евразийского совета будет результативным, позволит заметно продвинуться по всем вопросам, которые представляют взаимные интересы.

О развитии внешнеторговых связей

Президент России Владимир Путин подчеркнул успехи ЕАЭС в развитии внешнеторговых связей. В текущем году альянс вывел на новый уровень отношения с рядом стран: вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, были заключены новые торговые договоры с ОАЭ и Монголией.

«Сегодня состоится подписание аналогичного документа между ЕАЭС и Индонезией. Оно установит режим свободной торговли в отношении свыше 90% товарной номенклатуры и порядка 95% взаимного товарооборота. Тем самым откроются хорошие перспективы для углубления многопланового взаимодействия стран «пятерки» с одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик Азии, да и всего мира», — добавил президент.

Об успешном экономическом развитии

Владимир Путин отметил успешное экономическое развитие ЕАЭС по итогам 2025 года, подчеркнув совокупный рост ВВП всех стран-участниц. Глава государства привел конкретные показатели: доля несырьевого экспорта России в страны Союза увеличилась почти на 20%, достигнув $32 млрд.

Лидером по темпам роста стал Кыргызстан, показавший увеличение валового внутреннего продукта более чем на 10%. Также зафиксирован рост в ключевых отраслях: объем сельхозпроизводства увеличился на 2%, розничная торговля — на 3%, а строительство — на 4,7%.

Особое внимание президент РФ уделил финансовой самостоятельности объединения. В ЕАЭС создана независимая и стабильная платежная система, а доля расчетов в национальных валютах между странами-участницами достигла 93%.

О гармонизации правил и новых интеграционных шагах

Президент России Владимир Путин заявил, что завершена реализация пятилетней стратегии экономической интеграции, в результате чего устранены многие барьеры, гармонизированы регулирования и улучшена координация в таможенной и налоговой сферах. Дальнейшая работа будет строиться на основе Декларации о евразийской экономической интеграции до 2045 года, для которой сегодня будет утверждена дорожная карта.

На рассмотрение Высшего совета, по его словам, был также вынесен ряд важных решений, касающихся согласованной макроэкономической политики, повышения эффективности надзора и либерализации сотрудничества в строительстве. Отдельное внимание уделено формированию общего финансового рынка, что позволит упростить доступ инвесторов к ценным бумагам и банковским продуктам на всем пространстве ЕАЭС.

О развитии логистики, туризма и внешних связей

Российский лидер отметил, что следующим приоритетом является укрепление транспортной системы ЕАЭС. Со следующего года начнется внедрение навигационных пломб для отслеживания грузов в реальном времени. Также рассматривается опыт использования электронных транспортных накладных, успешно применяемых в Союзном государстве России и Белоруссии.

Многообещающим направлением интеграции является туризм. Принятая концепция сотрудничества содержит конкретные ориентиры по увеличению туристических потоков и созданию новых трансграничных маршрутов, заявил Владимир Путин.

Об углублении торгового сотрудничества с ЕАЭС

Индия выразила готовность ускорить работу над преференциальным торговым соглашением с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил Владимир Путин, отметив растущий потенциал общего рынка.

«Уже сейчас общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ охватывают рынок в 730 млн потребителей», — подчеркнул президент, указывая на значительные возможности для развития торговых связей.

В заключение президентом России была выражена благодарность Беларуси за эффективное председательство в ЕАЭС в уходящем году и высказаны пожелания успехов Казахстану, который примет эту роль с 1 января. Участники встречи также поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

