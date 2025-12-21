Белорусская делегация привезла в Петербург картину в подарок для Путина
Делегация Белоруссии привезла в Санкт-Петербург картину для президента России Владимира Путина. Об этом 21 декабря сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил коллеге из РФ в честь его дня рождения картину с видами Валаама.
«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз. Потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в Северную столицу России», — сказала Эйсмонт в эфире Первого канала.
Она добавила, что полотно рисовали специально для президента России, дополняет «Газета.Ru».
Ранее в этот день Путин на встрече с Лукашенко поблагодарил его за высокую оценку качества российско-белорусских отношений. Белорусский лидер в свою очередь отметил, что Белоруссия и Россия реализуют все договоренности, начиная от военно-технического и военно-оборонного сотрудничества и заканчивая экономикой.
